118 scoli evaluate cu risc seismic. Dan Carbunaru: Vor fi prioritate pentru programele guvernamentale

In Romania exista 118 scoli evaluate cu risc seismic 1, iar acestea vor fi prioritate pentru programele guvernamentale, a declarat Dan Carbunaru.Purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru a precizat, referitor la cele 118 scoli incadrate in categoria risc seismic de gradul 1, ca vor fi o prioritate pentru programele guvernamentale, iar Executivul va interveni in regim de urgenta acolo unde este necesara finantarea, relateaza News.ro."Dar, la acest moment, revenind la chestiunea ... citeste toata stirea