12.03, ora 17.00: Sustinere pentru Ucraina pe Bulevardul Eroilor

Locuitorii oraselor europene vor sa-si demonstreze solidaritatea fata de Ucraina printr-o intalnire, sambata, in fata Primariilor. Brasovul a anutat si el ca se va alatura acestei actiuni, astfel ca primarul municipului, Allen Coliban, ii invita pe brasoveni, de la ora 17.00, in fata institutiei, pentru a-si arata sustinerea fata de poporul ucrainean."Brasovenii, romanii in general, si-au aratat in aceste zile sprijinul neconditionat pentru toti cei din Ucraina, fie ca vorbim de cei care ... citeste toata stirea