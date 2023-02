12 bucatari gatesc la Brasov: 2.000 de meniuri, care vor fi apoi donate nevoiasilor

12 chefi de renume si profesionisti in artele culinare, participanti la Arena Bucatarilor, o competitie organizata de Selgros, gatesc pentru oamenii nevoiasi din judetul Brasov. Evenimentul are loc in perioada 31 ianuarie - 2 februarie, in Centrul Gastronomic Arena Bucatarilor din incinta magazinului Selgros Brasov. Aceasta este a doua editie a competitiei in care sunt donate 2.000 de meniuri.In cadrul acestui proiect, Selgros asigura peste 1.300 kilograme de produse alimentare, precum si ... citeste toata stirea