In judetul Brasov exista un deficit de medici de familie atat in mediul urban, dar si in cel rural. 12 comune nu au medici de familie, iar pentru a ajuta cetatenii, unii medici de familie si-au deschis puncte secundare de lucru in comunele care nu au asistenta medicala. Nu exista medici de familie in comunele Augustin, Beclean, Bunesti, Cata, Cincu, Crizbav, Holbav, Lisa, Sambata de Sus, Soars, Ticus, Ungra. In Cata, Cincu, Crizbav, Holbav si Ungra se asigura asistenta medicala prin puncte ... citeste toata stirea