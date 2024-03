12 noi medicamente autorizate in curand in UE

Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) al Agentiei Europeane a Medicamentului (EMA), cea care autorizeaza si monitorizeaza medicamentele comercializate in UE, a recomandat, in cadrul sesiunii din luna martie, 12 medicamente in vederea aprobarii.Lista a fost publicata pe site-ul oficial al EMA:- Awiqli (insulina icodec), pentru tratamentul diabetului la adulti;- Emblaveo (aztreonam-avibactam), un nou antibiotic impotriva infectiilor rezistente la antibiotice;- Fabhalta ... citește toată știrea