12 persoane accidentate sau ramase blocate pe partii au cerut ajutorul salvamontistilor

Apropierea weekend-ului a adus un trafic mai intens pe partiile din Poiana Brasov, lucru care a facut ca numarul de evenimente sa creasca.Nu mai putin de 12 persoane au avut nevoie de ajutorul salvamontistilor din Poiana Brasov, vineri. Sase dintre acestea s-au accidentat in timp ce schiau in Masivul Postavarul."Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat, vineri, 14 ianuarie, sa intervina in 7 cazuri, totalizand 12 persoane implicate. Sase persoane care practicau schiul ... citeste toata stirea