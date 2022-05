12 scoli vizitate de politisti in doua zile

In primele doua zile ale acestei saptamani, in intervalul orar 8.00 - 16.00, politisti din cadrul Biroului Siguranta Scolara Brasov, in colaborare cu politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Brasov, au organizat si desfasurat actiuni pe linia sigurantei scolare, in vederea asigurarii unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica in unitatile de invatamant preuniversitar si zona adiacenta acestora. "Activitatile au avut loc in 12 unitati scolare situate in municipiul Brasov si au avut ... citeste toata stirea