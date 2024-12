12 sesizari admise - 9 avertismente. Universitatea Transilvania din Brasov, in topul sesizarilor de hartuire sexuala

12 sesizari admise - 9 avertismente, o desfacere a contractului de munca, o exmatriculare, o destituire din functia didactica. Este bilantul sesizarilor de hartuire sexuala in Universitatea Transilvania, asa cum apare ea la Ministerul Educatiei, pentru o perioada de 13 ani. Cu aceste cifre, UnitBv se claseaza in topul national al universitatilor cu cele mai multe sesizari, potrivit Edupedu, care a contabilizat astfel de cazuri in 22 de universitati de stat si private. Inaintea "Transilvaniei" ... citește toată știrea