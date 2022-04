120 de ani de recunoastere a titlului de veteran de razboi in Romania

Viceprimarul Sebastian Rusu a participat astazi, alaturi de oficialitati civile si militare, la ceremonia militara si religioasa prilejuita de sarbatorirea "Zilei Veteranilor de Razboi", care a avut loc in Piata Unirii."Ziua Veteranilor de Razboi o cinstim in fiecare an in data de 29 aprilie. Ne ofera ocazia sa ne aratam recunostinta fata de eroii care au luptat pentru acest popor si au supravietuit acestor lupte. Este o lectie de istorie despre sacrificiul pe care generatiile trecute l-au ... citeste toata stirea