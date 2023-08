Zeci de persoane din comunitati defavorizate din Brasov, dar si angajati care lucreaza cu acestia au fost testati pentru depistarea virusurilor hepatitice B sau C, in cadrul unei campanii derulate de Directia de Servicii Sociale Brasov, impreuna cu Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania. Campania a inceput din 28 iulie si s-a incheiat in 2 august."Au fost testate un numar de 32 de persoane in zona strazii Carierei din municipiul Brasov, 40 de persoane la centrele de servicii ... citeste toata stirea