122 de zile de schi, 559 de persoane accidentate in Poiana Brasov. Numarul incidentelor scazut fata de sezonul trecut

Sezonul de schi s-a incheiat oficial in 26 aprilie, dupa 122 de zile de la deschidere. Numarul de turisti a fost mare si, inevitabil, au aparut si accidentele. Astfel, potrivit reprezentantilor Salvamont Poiana Brasov, in sezonul 2021 - 2022 au fost 539 de interventii, totalizand 559 de persoane care s-au accidentat, ratacit sau au fost evacuate. Practic, in medie, au fost 4,6 cazuri pe zi.Din totalul persoanelor accidentate, 197 au fost predate, mai departe, structurilor Ambulantei sau SMURD, ... citeste toata stirea