126.947,83 lei, panourile electorale

Campania electorala pentru alegerile Locale si cele Europarlamentare va incepe pe 10 mai si se va incheia cu o zi inainte de alegerile din 9 iunie, la ora 7.00. Astfel, pana pe 9 mai, Primaria Brasov ar urma sa amplaseze panourile pentru afisaj electoral, in conformitate cu legislatia in vigoare.In total, este vorba de 270 de panouri, iar pentru instalarea, curatarea si demontarea acestora a fost semnat un contract cu o firma din Sanpetru in valoare de 106.678,85 ... citește toată știrea