In noaptea de sambata spre duminica, 27/28 mai, in jurul orei 4.30, politistii au oprit in trafic un autovehicul, care circula pe strada 13 Decembrie din municipiul Brasov, "existand suspiciuni cu privire la legalitatea circulatiei pe drumurile publice", potrivit celor consemnat in raportul de caz.Astfel, politistii au procedat la identificarea conducatorului auto in persoana unui barbat, in varsta de 34 de ani, pasageri fiind doi tineri, in varsta de 26, respectiv 27 de ani. In cadrul ... citeste toata stirea