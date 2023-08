Trenurile CFR intarzie mult, mai ales vara, atunci cand locomotivele iau foc, ori sinele nu mai fac fata caldurii. Anul trecut au insumat intarzieri de 8 ani si jumatate (4,3 milioane de minute). In 34 de ani au fost construiti doar 3 kilometri de cale ferata, iar pe reteaua pe care o avem se circula cu o viteza medie de 50 de kilometri la ora, in timp ce viteza trenurilor din alte tari europene este de 5-6 ori mai mare. In acest ritm, reporterii Libertatea au calatorit pe una dintre cele mai ... citeste toata stirea