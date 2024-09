13 Septembrie, Ziua pompierilor. 76 de ani de la batalia de la Dealul Spirii

Pompierii romani comemoreaza la 13 septembrie eroii cazuti in batalia de la Dealul Spirii care a avut loc in 1848, la Bucuresti, intre pompierii condusi de capitanul Pavel Zaganescu si trupele otomane. Batalia din Dealul Spirii de la Bucuresti a fost un act eroic al pompierilor militari in apararea revolutiei de la 1848 si prima afirmare patriotica a calitatilor morale si de lupta ale ostasilor tinerei armate romane moderne, constituita in urma Pacii de la Adrianopole din 1829. Batalia din ... citește toată știrea