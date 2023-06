13 ursi au fost prinsi si relocati din orasul Brasov, in ultimii trei ani, majoritatea dintre acestia in anul 2021.In decursul a trei ani, de cand legislatia s-a schimbat si atributia de alungare sau relocare a ursilor din zonele locuite a fost preluata de municipalitate, 13 ursi au fost capturati si relocati din orasul Brasov, a spus purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea.Pentru capturare, se foloseste o capcana, care in prezent este amplasata in zona Racadau."Pana acum, ... citeste toata stirea