131 de sportivi si 57 de antrenori, premiati de Consiliul Judetean Brasov

Ca in fiecare an, cei mai buni sportivi si antrenori din judetul Brasov vor fi aplaudati la scena deschisa, in cadrul Galei Performantei in Sport, ce se va desfasura la Centrul Cultural Reduta, marti, 13 decembrie, incepand cu ora 13.00."Vom premia 131 de sportivi si 57 de antrenori, care vor primi sume cuprinse intre 2.700 de lei si 600 de lei, in functie de anvergura competitiilor si clasarile obtinute. Si in acest an judetul Brasov se poate mandri cu rezultatele de exceptie ale sportivilor ... citeste toata stirea