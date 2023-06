Bisericile din judetul Brasov au putut obtine fonduri pentru investitii din bugetul Judetului, daca au depus proiecte in acest sens la CJ Brasov. In acest an institutia a pus la bataie 1.000.000 lei pentru culte. In plenul CJ Brasov desfasurat joi, 8 iunie a.c., a fost aprobata lista proiectelor depuse de bisericile din judet. Din zonele Fagaras si Rupea vor primi bani pentru lucrari de renovare, pictura sau de consolidare a bisericilor urmatoarele parohii:Parohia Ortodoxa Luta pentru lucrari ... citeste toata stirea