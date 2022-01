14 comune din judetul Brasov, la cadastrare gratuita. 7 UAT-uri sunt din Tara Fagarasului. Stadiul lucrarilor

In judetul Brasov o singura primarie a finalizat lucrarile de cadastrare a teritoriului, in alte 13 comune lucrarile sunt in derulare. Este vorba de Crizbav care a intocmit 4329 de carti funciare incluzand suprafata de 4.992 hectare. Comunele in care se deruleaza inca lucrarile de cadastrare gratuita sunt:BUNESTI care a inregistrat 10.000 imobile cu 14.345 ha,HOGHIZ 17.000 carti funciare pentru 16.484 haHOMOROD 12.000 carti pentru 9, 495 haSERCAIA 12.500 carti - 8.041 haSINCA 35.600 carti ... citeste toata stirea