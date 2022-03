14 elicoptere ucrainiene ajung la Ghimbav pentru mentenanta la Airbus Helicopters. Au ajuns 9 aparate de zbor si urmeaza alte 5

MApN a mai informat marti, 8 martie a.c., ca patru elicoptere ucrainene ce se aflau deja in zbor deasupra Romaniei au primit aprobare de survol cu destinatia finala Ghimbav, in scopul efectuarii operatiunilor de mentenanta la Airbus Helicopters Romania, potrivit contractelor in vigoare."Aeronavele in discutie sunt configurate pentru executarea misiunilor civile, nefiind inarmate. Pentru aceste elicoptere au fost depuse astazi, 8 martie, planuri de zbor in sistemul de trafic aerian civil, ... citeste toata stirea