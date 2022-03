14 interventii pe partiile din Poiana Brasov, in 2 zile de weekend

14 interventii au avut cei de la Serviciul Public Local Salvamont Brasov, sambata si duminica. Astfel, numai ieri, Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 6 cazuri in care persoanele s-au accidentat sau au ramas blocate in timp ce se aflau pe domeniul schiabil din Poiana Brasov. Trei au fost predate echipajelor SAJ/SMURD venite in sprijin, pentru a fi transportate catre unitatile spitalicesti. O persoana a fost recuperata dupa ce a ramas blocata pe partia Subteleferic, care ii depasea ... citeste toata stirea