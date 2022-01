14 statii de reincarcare pentru vehicule electrice, la Rasnov. Unde vor fi amplasate

Orasul Rasnov va avea 14 statii de reincarcare pentru vehiculele electrice. Acestea vor fi amplasate in noua zone din localitate.Primaria Rasnov vrea sa amplaseze in oras 14 statii de reincarcare pentru masinile electrice. In acest sens, autoritatile au cerut 100 de milioane de lei din fonduri guvernamentale.Cererea de finantare depusa de primaria Rasnov s-a incadrat in prima transa de finantare, cu o alocare totala de 100 de milioane de lei, iar Rasnovul este printre primii 100 de ... citeste toata stirea