Contingentul de muncitori straini care vor putea veni la munca in Romania in 2024 va creste la 140.000, cu 40% mai mult fata de pragul admis pentru acest an, respectiv 100.000. Cei mai multi se angajeaza in retail, horeca, servicii, constructii, transport / logistica sau turism, pe pozitii din segmentul entry level, care necesita maximum doi ani de ... citeste toata stirea