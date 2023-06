In primele zile de vara ale anului 1883, pe 6 iunie, Ciprian Porumbescu se stingea in casa lui din satul Stupca, dupa care tanjise atat de mult in toate lunile in care incercase sa-si vindece tuberculoza in Italia. Avea doar 30 de ani si compusese prima si una dintre cele mai frumoase operete care s-au creat in Romania vreodata, minunata Balada pentru vioara si pian, "Rapsodia romana" si "Imnul Unirii" (Pe-al nostru steag). In primavara lui 1882, cu doar un an inainte sa moara, avea loc ... citeste toata stirea