140 de figuri memorabile, in Casa Sfatului

Peste 140 de lucrari, ce insumeaza figuri memorabile ale culturii romane, dar nu numai, semnate de celebrul portretist Silvan Ionescu, pot fi vazute la Brasov, in expozitie, la Casa Sfatului. Vernisajul expozitiei "Silvan, istoric in imagini al epocii sale" are loc astazi, 30 iunie, la Brasov, dupa ce a fost initiata si gazduita, in anul 2021, de Muzeul National Cotroceni, cu ocazia actului de donatie pe care dr. Adrian-Silvan Ionescu, fiul lui Silvan Ionescu, l-a facut muzeului. Expozitia va ... citeste toata stirea