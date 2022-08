Copiii ucraineni care, dupa ce au fugit din calea razboiului din tara vecina, au fost inclusi in programe educationale in tara noastra vor beneficia in anul scolar si de produsele acordate prin Programul pentru Scoli al Romaniei (lactate, fructe si produse de panificatie). Conform hotararii de Guvern din ... citeste toata stirea