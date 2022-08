149 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, in ultimele 24 de ore

Institutia Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica, situatia epidemiologica privind COVID-19 in judetul Brasov se prezinta astfel:a- Numar de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei: 120.080, dintre care 149 de cazuri de la raportarea de ieri, 17.08.2022a- In ultimele 24 de ore au fost raportate 924 teste efectuate, dintre care 292 teste RT-PCR si 632 teste rapide antigena- 126 pacienti internati in spitale, dintre care 5 persoane internate la ... citeste toata stirea