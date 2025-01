15.000 de militari NATO vor participa la exercitiile Dacia 25 si Dacian Spring 25, in Romania

Romania va fi in centrul exercitiilor multinationale NATO si SUA, in prima jumatate a anului 2025.MApN a prezentat calendarul exercitiilor militare majore planificate in Romania in primul semestru al anului 2025.Aproximativ 15.000 de militari romani si aliati vor participa, in prima jumatate a anului, la evenimentele multinationale de instructie planificate sa se desfasoare in poligoane si facilitati militare din Romania, in cadrul exercitiilor DACIA 25 si DACIAN SPRING 25.Un indicator al ... citește toată știrea