15.03, raport Covid: 163 de noi cazuri, mai sunt 132 de brasoveni in spitale

163 de noi cazuri de infectare cu Covid au fost raportate, in judet, in ultimele 24 de ore, au anuntat autoritatile marti, 15 martie. Asta din 1.454 de teste efectuate, dintre care 564 de teste RT-PCR si 890 de teste rapide antigen. Astfel, bilantul judetean al imbolnavirilor a ajuns la 104.871 de cazuri. In prezent, sunt 132 de pacienti internati in spitale, dintre care 10 la ATI. In judet, de la inceputul pandemiei si pana acum sunt 2.002 persoane decedate.Incidenta cumulata a cazurilor ... citeste toata stirea