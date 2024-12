15-20 de lei, 75 de minute

Vineri, 6 decembrie, a-nceput sezonul de patinaj la baza sportiva Olimpia! Prima zi in care patinoarul a putut fi utilizat de public a adus pe gheata din frumoasa zona de la poalele Tampei sute de elevi care au participat la un concurs de maiestrie pe gheata. Cei mai multi dintre copii erau incepatori, dar chiar si asa s-au descurcat bine si s-au distrat de minune. "Am venit cu clasa si patinam de la ora 11 la ora 13. E foarte fain, in sensul ca poti sa participi la competitii, sa te distrezi ... citește toată știrea