15.30 - 18.00: A doua zi cu filtre Brasov - Tarlungeni

Marti, 1 martie, in intervalul orar 15.30-18.00, politisti din cadrul Biroului Rutier Brasov, impreuna cu politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Brasov si Postului de Politie Tarlungeni, au organizat si desfasurat o actiune ce a avut ca scop "verificarea respectarii normelor legale in vigoare de catre conducatorii auto care efectueaza transport public de persoane fara a detine autorizatie taxi in termen de valabilitate", potrivit raportului IPJ.15 soferi au fost amendati (2.900 de lei, in ... citeste toata stirea