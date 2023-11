Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizati in cursul zilei de 8 noiembrie cu privire la faptul ca, Vasilache Ana-Maria-Izabela, in varsta de 15 de ani, a plecat voluntar in dimineata aceleiasi zile, de la domiciliul sau, din localitatea Sacele, fara a se cunoaste ... citeste toata stirea