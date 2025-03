Echipa CBRN din cadrul ISU Brasov a implinit 15 ani de activitate.Distribuie daca iti place!ISU Brasov a marcat marti, 11 martie, 15 ani de protectie CBRN."15 ani de protectie CBRN in Brasov - siguranta ta este misiunea noastra!De 15 ani, specialistii nostri din domeniul chimic, biologic, radiologic si nuclear (CBRN) vegheaza asupra sigurantei comunitatii.CBRN, peste 530 de interventiiIn acest timp, am intervenit in 538 de situatii de urgenta, multe dintre ele in perioada pandemiei, ... citește toată știrea