15 elevi vor face "Focus pe cartierul Astra"

15 elevi de la Scoala Gimnaziala nr. 3 vor participa la o serie de ateliere de film documentar, de teorie si practica audio-video, in cadrul proiectului Focus pe cartier, realizat de PATRUPETREI, pentru prima data in judetul Brasov. Prin intermediul a 6 ateliere, mentorii implicati in proiect isi propun dezvoltarea spiritului critic al elevilor prin arta cinematografica. Acestia sunt invitati sa reflecteze la realitatea vietii lor cotidiene, provocarile cu care se confrunta si nevoile ... citeste toata stirea