Agentia pentru Dezvoltare Centru lanseaza primul dintre apelurile de proiecte destinate revitalizarii turismului regional, finantate prin Programul "Regiunea Centru" 2021-2027. Se are in vedere revitalizarea patrimoniului cultural din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu. Este vorba despre o alocare de peste 15,14 milioane euro, sume nerambursabile, care vor fi utilizate pentru interventia, conservarea, protectia si punerea in valoare a patrimoniului cultural UNESCO. Inacest ... citeste toata stirea