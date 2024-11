15 Noiembrie 1987 - ,,Doi ani prea devreme"

Brasovul marcheaza 37 de ani de la momentul in care muncitorii de la intreprinderea de autocamioane, urmati de alti brasoveni, au iesit in strada pentru a protesta impotriva dictaturii comuniste.Asociatia 15 Noiembrie 1987 a inceput astazi seria de evenimente dedicate marcarii celor 37 de ani de la revolta brasovenilor impotriva regimului comunist printr-o expozitie dedicata acelor momente, care include documente ale Securitatii, dar si relatari din presa straina a vremii.,,Anul acesta am ... citește toată știrea