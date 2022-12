15 statii de incarcare pentru masini electrice, in municipiul Brasov. Unde vor fi amplasate acestea?

Primaria Brasov a semnat contractul pentru amplasarea a 15 statii de incarcare pentru masini electrice. Ele vor fi montate in cele doua parcari multietajate ale primariei - de langa spitalul militar si din Poiana Brasov, la gara si la intrarile in oras dinspre Sibiu, Bucuresti si Sanpetru.Proiectul este cofinantat de Administratia Fondului pentru Mediu in cadrul "Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele ... citeste toata stirea