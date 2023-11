Primaria Harman a pregatit un lot de 15 strazi de pe teritoriul resedintei comunei (satul Harman), care vor intra in perioada urmatoare in reparatii capitale, banii pentru finantarea lucrarilor fiind obtinuti de la bugetul de stat, prin Programul "Anghel Saligny".Investitia este estimata la 21.635.257 lei, cu tot cu TVA, iar pentru proiectarea si executia lucrarilor Primaria a lansat o licitatie electronica.Cele 15 strazi incluse in programul de modernizare au o lungime totala de 9,265 km ... citeste toata stirea