150 de ani de la moartea lui Avram Iancu. Destinul tragic al unui erou national. Ion Gavrila Ogoranu: ,,Nimeni nu innebuneste pentru ca dusmanul e crud si mincinos"

Avram Iancu (1824-1872), lider al romanilor din timpul Revolutiei din Transilvania anilor 1848-1849, este omagiat la Esebea duminica, 11 septembrie a.c. Se implinesc 150 de ani de la moartea eroului national. "Craisorul muntilor" si motii sai i-au sprijinit pe habsburgi in disputele cu armata ungara, dupa ce ungurii au refuzat drepturile politice pentru romani, in timp ce Casa imperiala austriaca i-a recunoscut ca natiune politica. Cele mai sangeroase conflicte s-au dat in mai 1949 la Abrud si ... citeste toata stirea