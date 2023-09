Primaria Brasov pregateste a doua editie a evenimentului "Edu Dual", editia a II-a, o conferinta internationala care urmeaza a se desfasura in perioada 17 - 18 noiembrie 2023.Pentru organizarea acestui eveniment, municipalitatea are in plan sa aloce de la bugetul local suma de 155.000 lei, iar un proiect de hotarare in acest sens va fi supus aprobarii Consiliului Local Brasov in sedinta de plen de astazi, 28 septembrie."Obiectivele celei de-a II- a editii a conferintei internationale sunt ... citeste toata stirea