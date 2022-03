16.00 - 23.30, Politia la supermarket: dupa cersetori si soferi "cu handicap"

Marti, 15 martie, in intervalul orar 16.00 - 23.30, politistii de la toate cele 5 sectii de politie din Brasov, impreuna cu politisti locali, au primit ca misiune sa "curete" orasul de cersetori si de soferi "cu handicap".Potrivit raportului ulterior transmis de IPJ, s-a actionat in zonele aglomerate din municipiul Brasov, respectiv in zona supermarketurilor si a societatilor comerciale, fiind instituite filtre rutiere.In cadrul activitatilor desfasurate, ... citeste toata stirea