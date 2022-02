16.02, raport Covid: De 3 saptamani, pe "platoul 1.000"

1.046 de noi cazuri de infectare cu Covid au fost raportate, in judet, in ultimele 24 de ore, au anuntat autoritatile miercuri, 16 februarie. Asta din 821 de teste RT-PCR si 1.548 de teste rapide antigen. Astfel, bilantul judetean al imbolnavirilor a ajuns la 98.109 cazuri. De la sfarsitul lunii ianuarie, media cazurilor depistate e in jur de 1.000 pe zi, cu un varf de 1.795 de cazuri raportat de DSP Brasov pe 29 ianuarie 2022.In prezent, sunt 382 de pacienti internati in spitale, dintre care ... citeste toata stirea