16.238 de misiuni contracronometru. Din pacate, si multe alarme false sau deplasari fara interventie, in judetul Brasov

Peste 16.200 de interventii au avut pompierii brasoveni in primele 9 luni ale acestui an. Angajatii ISU nu-si fac probleme din cauza acestui numar mare, ci din cauza numarului mare de apeluri false, care mobilizeaza resurse importante fara sa fie nevoie, iar acolo unde ar fi fost nevoie ajung, din acest motiv, mai putini salvatori."In primele 9 luni ale acestui an, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a avut o activitate intensa, actionand la un numar de 16.238 de situatii - dintre care ... citește toată știrea