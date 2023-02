16.500 de adolescente cu varste pana in 20 ani au nascut in 2021, 700 dintre ele aveau sub 15 ani

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a participat la dezbaterea pe tema abandonului scolar organizata in Parlamentul Romaniei de catre Comisia de invatamant din Camera Deputatilor si CONAF - Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin."Ultimele statistici oficiale disponibile sunt dezarmante: 16.500 de adolescente si tinere pana in 20 ani au nascut in 2021, 700 dintre ele aveau sub 15 ani. Viata lor a luat un alt drum, iar multe dintre ele au fost nevoite sa renunte la scoala",a scris ... citeste toata stirea