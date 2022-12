160 de ani de Posta Romana, in lucrari de grafica

13 lucrari de grafica realizate de catre elevii clasei a XI-a a Liceului Vocational de Arte Plastice "Hans Mattis-Teutsch" Brasov rezuma 160 de ani de Posta Romana si pot fi vazute, de azi pana in 9 ianuarie, in Oficiul Postal nr. 1. In fapt, pentru expozitia "Posta Romana 160 de ani" au participat 12 elevi, care au realizat cate o lucrarea, iar cea cu numarul 13 este un proiect comun, ce va consta intr-o carte postala dedicate acestui eveniment, au transmis organizatorii evenimentului. ... citeste toata stirea