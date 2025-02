168 de sanctiuni ale politistilor brasoveni, pentru soferii indisciplinati, in 48 de ore

168 de sanctiuni ale politistilor brasoveni, pentru soferii indisciplinati, in 48 de oreDistribuie daca iti place!Siguranta in trafic, prioritatea politistilor rutieri brasoveni.In perioada 14-16 februarie a.c. politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov au desfasurat actiuni complexe, cu efective marite, in scopul cresterii gradului de siguranta rutiera, prin identificarea si eliminarea riscurilor generate de conducatorii auto aflati sub influenta alcoolului ... citește toată știrea