17.112.054 lei pe 4 ani, costul estimat pentru salubrizarea in Sacele

Municipalitatea saceleana a lansat ieri o licitatie cu o valoare estimata de 17.112.054 lei, cu tot cu TVA, pentru delegarea serviciului de salubrizare. Contractul, care va avea o valabilitate de 4 ani, include atat ridicarea deseurilor de la populatie si firme, cat si deszapezirea orasului.Pe langa ridicarea deseurilor, operatorul va avea in sarcina si mai multe investitii. Mai exact, in caietul de sarcini se arata ca operatorul va trebui sa modernizeze, in termen de doi ani, punctele ... citeste toata stirea