17.803 de brasoveni au aflat in 2024 ca au cancer. Incidenta temutei boli e in crestere la nivel de judet

17.803 pacienti (10.147 femei) din judetul Brasov au fost diagnosticati cu o forma de cancer in 2024, in crestere fata de 2023, cand au fost raportate 16.895 cazuri de cancer (9.644 femei), potrivit datelor centralizate la nivelul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov.Cifrele au fost prezentate marti, 4 februarie, de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului. Potrivit datelor oficiale, cancerul reprezinta a doua cauza de deces atat in Romania, cat si la nivel international, dupa bolile ... citește toată știrea