Un adolescent a fost lovit de tren luni, 19 septembrie, in jurul orelor 20.00, in zona parcului de pe strada Crinului, din Brasov. Victima a supravietuit in urma accidentului si a primit primul ajutor din partea echipajelor SMURD sosite la fata locului.Din fericire, tanarul se afla in stare constienta si a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Brasov pentru ... citeste toata stirea