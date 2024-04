17 elevi de la Liceul de Muzica "Tudor Ciortea" merg in Franta

17 elevi de la Liceul Vocational de Muzica "Tudor Ciortea" vor merge in Franta, in perioada 21 -26 iunie, unde vor concerta pe scena Teatrului din Nogent sur Marne. Asta in cadrul unui schimb cultural care a fost initiat de edilii celor doua orase: Brasov, pe de-o parte, si Nogent sur Marne, pe de alta.Deja, 20 de tineri ai Conservatorului din Nogent-sur-Marne au cantat pe scena Salii Patria din Brasov, dupa cum a precizat primarul municipiului Brasov, Allen Coliban, intr-o interventie la ... citește toată știrea